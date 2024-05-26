Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’e karşılık! Tel Aviv’e füze yağmuru

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.