26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Pakistan ile Afganistan arasındaki Karlaçi Sınır Kapısı yeniden açıldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
ABONE OL
Pakistan ile Afganistan arasındaki Karlaçi Sınır Kapısı yeniden açıldı

Pakistan ile Afganistan arasında, çatışmalar nedeniyle bir haftadır kapalı olan ve ticari anlamda büyük öneme sahip Karlaçi Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör