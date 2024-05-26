Almanya’da dikkat çeken analiz: Avrupa’nın Türkiye’den öğreneceği çok şey var | ’Afrika’da etkili olan yeni güç’ vurgusu

Türkiye'nin 2002 yılında kıtada yalnızca 12 büyükelçiliğinin olduğu, bu rakamın 2022 yılı sonu itibarıyla 44'e yükseldiği aktarılan analizde, şu görüşlere yer verildi:

"Afrika artık Türk şirketleri için büyük bir yeni satış pazarı haline gelmiş durumda ve Avrupalı ya da Amerikalı şirketlerin çoğu zaman görmezden geldiği bir pazar bu. Örneğin Niamey'deki Radisson Blu, Mali'nin başkenti Bamako'daki en iyi özel hastane olan Golden Life gibi yerler bir Türk şirketi tarafından işletiliyor. Türk Hava Yolları uçuşları sayesinde Afrika'nın neredeyse tüm başkentlerinden İstanbul'a ulaşmak mümkün. Afrika'da büyük altyapı projelerine sahip inşaat firmalarının yanı sıra tekstilden gastronomiye kadar birçok sektörde çok sayıda Türk firması da faaliyet gösteriyor. Modadan mobilyaya kadar Türk ürünleri birçok Afrika ülkesinde mevcut."