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Katil İsrail kana doymuyor! Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan Hula'da ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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