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Katil İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Katil İsrail ordusu Gazze’de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 635'e yükseldi

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