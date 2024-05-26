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Afganistan'da gece saatlerinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 15 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Afganistan’da gece saatlerinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 15 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde gece saatlerinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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