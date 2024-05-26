Gizli hapishanelerde Filistinlilere insanlık dışı işkence! Vahşet, infaz, sadist davranışlar...
Dünyanın gözü önünde Gazze'Deki insanlık dışı bir soykırıma imza atan İşgalci İsrailli askerlerin Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin Negev Çölü'ndeki "Sede Teman" gibi gizli kamplarda tutuldukları, sorgu sırasında darbedilme ve ellerinden iple bağlanarak asılma gibi pek çok işkenceye maruz bırakıldıkları belirtildi.
Gazze'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, hükümetin medya ofisince yayımlandı.
Açıklamada, İsrail hapishaneleri ve kamplarındaki Gazzeli esirlerin durumuyla ilgili 7 Ekim'den bu yana benzeri görülmemiş karartma uygulandığı ve çoğunun meçhule doğru gittiği kaydedildi.
Esirlerin, Negev Çölü'ndeki "Sede Teman" gibi gizli kamplarda tutuldukları, kötü muamele gördükleri ve özellikle ilk günlerde her türlü ağır ve sistematik işkenceye uğradıkları, sorgu sırasında darbedilme ve ellerinden iple bağlanarak yüksek yere asılma gibi pek çok işkenceye maruz bırakıldıkları bildirildi.
KATİL İSRAİL, SORGUSU BİTEN PEK ÇOK ESİRİ SERBEST BIRAKMAYI REDDEDİYOR
Siyonist makamlarının, halen başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere esirleri ziyaret etmek ya da bilgi almak isteyen kurum ya da taraflarla görüşmeyi ve sorgusu biten pek çok esiri serbest bırakmayı reddettiği belirtildi.
Gördükleri muamelenin, terör devleti İsrail'in esirlere karşı "öldürme, infaz ve sadistçe davranışlarda bulunduğunu" doğruladığı kaydedilen açıklamada, hapishanelerdeki esirlerin maruz kaldıkları menfur suçların kınandığı ve yaşananlardan işgalci İsrail ile ABD'nin sorumlu tutulduğu vurgulandı.
Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in savunmasız esirlere karşı işlediği suçlara ilişkin ciddi uluslararası soruşturma başlatması, gizli hapishane ve kamplarının kapılarını uluslararası kurumlar ile avukatlara açması için baskı yapması istendi.
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.
Son olarak, Şifa Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Dr. Adnan el-Burş, Gazze'de görevi başındayken alıkonulmuş ve İsrail hapishanesinde gördüğü işkence sonucu 19 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
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