Gizli hapishanelerde Filistinlilere insanlık dışı işkence! Vahşet, infaz, sadist davranışlar...

KATİL İSRAİL, SORGUSU BİTEN PEK ÇOK ESİRİ SERBEST BIRAKMAYI REDDEDİYOR

Siyonist makamlarının, halen başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere esirleri ziyaret etmek ya da bilgi almak isteyen kurum ya da taraflarla görüşmeyi ve sorgusu biten pek çok esiri serbest bırakmayı reddettiği belirtildi.