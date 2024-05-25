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ABD Başkanı Joe Biden Rusya'yı hedef aldı: Gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeyiz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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ABD Başkanı Joe Biden Rusya’yı hedef aldı: Gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeyiz

Gazze'deki insanlık dışı katliama ilk günden bu yana maddi ve manevi destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirterek, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Biden, Rusya'yı hedef alarak ABD ordusunun gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacağını işaret etti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Rusya ve ABD nükleer bomba testi gerçekleştirmişti.

Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi.

BIDEN, PUTİN'İ NATO ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

"Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım." diyen Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı.

"NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Biden, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

BIDEN, RUSYA'YI HEDEF ALDI: GÜÇ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

Biden, ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptığını belirterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarına işaret etti.

NE OLMUŞTU?

ABD, Eylül 2021'den bu yana ilk kez nükleer patlamayla sonuçlanmayan bir "kritik eşik altı" nükleer test gerçekleştirmişti. Rusya ise vakti geldiğinde taktik nükleer silahlarla tatbikat yapacağını duyurmuştu. Aradan 1 gün geçmeden Rusya Savunma Bakanlığı "Güney Askeri Bölgesi"nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattığını duyurmuştu.

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