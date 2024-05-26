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İspanya'dan terör devleti İsrail'i kızdıracak bir açıklama daha: Gazze'de gerçek bir soykırım yapıyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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İspanya’dan terör devleti İsrail’i kızdıracak bir açıklama daha: Gazze’de gerçek bir soykırım yapıyor

Gazze'de katliam yapan işgalci İsrail'e son dönemlerde birçok Avrupa ülkesi tarafından peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken Filistin'i tanıma kararı aldığını açıklayan İspanya'dan Gazze'ye destek, işgalcilere ise bir tepki daha geldi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail'i Gazze'de Filistinlilere karşı "gerçek bir soykırım" yapmakla suçladı.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail'e sürekli olarak "soykırım" suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirdi.

"FİLİSTİN'İN TANINMASI BARIŞA TAAHHÜTTÜR"

Robles açıklamasında ayrıca İspanya hükümetinin 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, 2014'te Mecliste alınan kararı onaylayarak Filistin devletini resmi olarak tanıyacak olmasıyla ilgili bir soruya, "Filistin devletinin tanınması, barışa yönelik bir taahhüttür, iki devletin bir arada yaşamasına yönelik bir taahhüttür. Bu, İsrail devletine karşı değildir. Saygı duyduğumuz insanlar olan İsraillilere karşı değildir. Bu, Gazze'deki şiddete son verilmesine, barışa yönelik bir taahhüttür." cevabını verdi.

Robles ayrıca "Hepimizin terörle mücadele gibi ortak hedefleri var. Konunun daha diplomatik, daha siyasi boyutu var ama terörle mücadelede hepimiz işin içindeyiz." dedi.

İSPANYA FİLİSTİN'İ 28 MAYIS'TA TANIYACAK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyumuştu. Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır" demişti. Sanchez'in Filistin devletini tanımayla ilgili duyurusu Meclis'teki hükümet ortağı siyasi partilerin milletvekillerince ayakta alkışlanmıştı.

'NETANYAHU ATEŞKES ÇAĞRILARINA SAĞIR'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm ateşkes çağrılarına "sağır" olduğunu, "Filistin ile ilgili hiçbir barış planı bulunmadığını" ve "barış, güvenlik ve istikrar için tek seçenek olan iki devletli çözümü tehlikeye atmaya başladığını" belirten Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır." şeklinde konuşmuştu.

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