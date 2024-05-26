İspanya’dan terör devleti İsrail’i kızdıracak bir açıklama daha: Gazze’de gerçek bir soykırım yapıyor

Robles ayrıca "Hepimizin terörle mücadele gibi ortak hedefleri var. Konunun daha diplomatik, daha siyasi boyutu var ama terörle mücadelede hepimiz işin içindeyiz." dedi.

İSPANYA FİLİSTİN'İ 28 MAYIS'TA TANIYACAK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyumuştu. Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır" demişti. Sanchez'in Filistin devletini tanımayla ilgili duyurusu Meclis'teki hükümet ortağı siyasi partilerin milletvekillerince ayakta alkışlanmıştı.