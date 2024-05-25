Dijital soykırım! Gazze’nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi

İLETİŞİM SAĞLANAMIYOR

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda altyapının da hedef alınması sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde pek çok kez internet ve iletişim kesilmişti.