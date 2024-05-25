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Dijital soykırım! Gazze'nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Dijital soykırım! Gazze’nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi

Filistin'in telekomünikasyon şirketi, terör devleti İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet erişiminin kesildiğini bildirdi.

Paltel Grouptan yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail'in devam eden saldırılarının iletişimi etkilediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde sabit internet hizmetlerinin kesildiği ifade edilen açıklamada, erişimin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İLETİŞİM SAĞLANAMIYOR

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda altyapının da hedef alınması sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde pek çok kez internet ve iletişim kesilmişti.

İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarıyla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

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