ABD duyurdu: Gazze'de 4 gemi akıntıya kapıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını ve bu gemilerden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğunu açıkladı. BM ise 17 Mayıs'ta kurulan bu limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını belirtmiş ve bunun yeterli olmayacağını kaydetmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiğini ve demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığını açıkladı. Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği duyuruldu.
LİMAN HALA AKTİF
Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor." ifadesine yer verildi.
GEÇİCİ LİMANDAN GELEN YARDIMLAR YETERLİ DEĞİL
Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı. Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.
BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti. BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.
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