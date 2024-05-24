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DSÖ: Kovid-19 salgını, dünya genelinde beklenen yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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DSÖ: Kovid-19 salgını, dünya genelinde beklenen yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin yaklaşık 2 yıl azaldığını açıkladı.

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