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İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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İsrail ordusunun Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

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