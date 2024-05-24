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Belgeselci Morgan Spurlock, 53 yaşında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Belgeselci Morgan Spurlock, 53 yaşında hayatını kaybetti

Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında bir çok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Spurlock'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

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