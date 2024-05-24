24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hollandalı Irkçı lider Wilders'den terörist Netanyahu'ya destek! UCM'nin kararı gülünç

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Hollandalı Irkçı lider Wilders’den terörist Netanyahu’ya destek! UCM’nin kararı gülünç

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İslam karşıtılığı ile bilinen Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'den destek geldi. Wilders, "İsrail devleti ve Yahudi halkına olan güçlü desteğimi ifade ettim." dedi ve UCM'nin kararını " gülünç ve yanlış" olarak nitelendirdi.

Wilders, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Başsavcı Han'ın Netanyahu hakkındaki "yakalama kararı" başvurusu hakkında konuştuklarını aktaran Wilders, "İsrail devleti ve Yahudi halkına olan güçlü desteğimi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

"UCM'NİN KARARI GÜLÜNÇ"

Wilders, "UCM savcısının kararı gülünç ve yanlıştır. Halkını nefret ve terör güçlerine karşı savunmamak suçtur." ifadesini kullandı. UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör