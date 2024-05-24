Vietnam'da yangın faciası! Alev kapanından kaçamadılar: 14 ölü, 6 yaralı
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan bir apartmanda çıkan yangın faciaya neden oldu. Alevler arasında kalan 14 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.
Ülkenin başkenti Hanoi'deki apartman gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale ederken, binanın 2 metre genişliğinde dar bir sokakta yer alması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.
Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede bu yılın ilk dört ayında toplam bin 555 yangın ve patlama meydana geldi. 28 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamalar, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi zarara neden oldu.
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