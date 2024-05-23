Çekya Cumhurbaşkanı kaza geçirdi: Yaraları ciddi değil
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in bir motosiklet kazasında yaralandı. Pavel'in sağlık durumuna ilişkin Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada durumunun iyi olduğu ve yaralarının ciddi olmadığı ancak bir süre gözlem altında tutulacağı açıklandı.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi. Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Pavel'in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, "Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak" denildi.
2023'TE SEÇİLDİ
2023 yılının Ocak ayında Çekya'da yapılan seçimlerde eski Başbakan ve ana muhalefet Genel Başkanı Andrej Babis'i geride bırakarak Cumhurbaşkanı seçilen eski Genelkurmay Başkanı ve NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, Prag'da düzenlenen törenin ardından görevine başladı.
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