Çekya Cumhurbaşkanı kaza geçirdi: Yaraları ciddi değil

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi. Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Pavel'in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, "Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak" denildi.