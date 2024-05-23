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Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Katil İsrail askerleri, Batı Şeria’daki baskınlarda en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 18 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 840'a yükseldi.

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