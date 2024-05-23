Terör devleti İsrail’in insanlık dışı soykırımı bitmek bilmiyor! Cibaliya ve Zeytun’da katliam: 21 kişi öldü

İşgalci İsrail savaş uçakları, Refah kentinin güneyi ve orta kesimlerini vururken, Refah kenti sahillerindeki balıkçı tekneleri, İsrail hücum botları tarafından açılan ateş sonucu ağır hasar gördü. İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled diye bilinen bölgelere yoğun saldırı düzenledi.

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