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Nijerya'da 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Nijerya’da 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından hayatını kaybetti

Nijerya’nın Bayelsa eyaletinde bir müzik stüdyosunda, 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

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