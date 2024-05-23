BM tasarıyı kabul etti: 11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi

Nisavic, soykırımcı bir halk olmadıklarını iddia ederek, "Birilerine kötü bir şey yapacak bir halk değiliz. Kararın kabul edilmesi, Balkanlar'daki çatışmalara katkıda bulunacak." dedi.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.