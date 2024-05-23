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BM tasarıyı kabul etti: 11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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BM tasarıyı kabul etti: 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü ilan edildi

BM Genel Kurulu tarafından 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.

'ANMA GÜNÜ'NE KARŞIT PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Karadağlı Sırplar, başkent Podgoritsa'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağını protesto etti.

SIRP SİYASETÇİLERİN DE KATILDI

Sırbistan ve Rusya bayrakları taşıyan grubun protestosuna bazı Sırp siyasetçiler de katıldı. Gösteri organizatörlerinden Zdravko Nisavic, kararın yarın kabul edilmesi halinde hükümet binası önünde daha büyük bir protesto düzenleyeceklerini söyledi.

Nisavic, soykırımcı bir halk olmadıklarını iddia ederek, "Birilerine kötü bir şey yapacak bir halk değiliz. Kararın kabul edilmesi, Balkanlar'daki çatışmalara katkıda bulunacak." dedi.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI 'SOYKIRIM' DEDİ

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

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