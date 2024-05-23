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Katil Netanyahu'nun skandalları bitmiyor! İsrail ordusu 'Toplumsal huzursuzluk' nedeniyle defalarca kez uyarmış

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Katil Netanyahu’nun skandalları bitmiyor! İsrail ordusu ’Toplumsal huzursuzluk’ nedeniyle defalarca kez uyarmış

İşgalci İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Siyonist İsrail ordusunun, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023’teki saldırısı öncesi ülkede yaşanan “toplumsal huzursuzluk” konusunda terörist Netanyahu’ya 4 kez uyarı mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Mektuplarda "İsrail devleti ve özellikle ordudaki birliğe verilen zararlara" dikkat çekildiği öğrenildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bilgi edinme talebi kapsamında konuya ilişkin "Hatzlacha" adlı sivil toplum kuruluşuna açıklamada bulundu.

Buna göre İsrail ordusu istihbarat birimi, geçen sene Mart ve Temmuz ayları arasında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in düşmanlarının ülkedeki toplumsal huzursuzluğu nasıl gördüğü" konusunda 4 farklı uyarı mektubu gönderdi.

'ZARAR VERİYOR'

Söz konusu uyarı mektuplarında "İsrail devleti ve özellikle ordudaki birliğe verilen zararlara" da dikkat çekildiği belirtildi.

PROTESTOLARA NEDEN OLDU

Netanyahu da X sosyal medya hesabından uyarı mektuplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de bir saldırı yapacağı yönünde uyarı almadığını ancak "bölgede sükunet aradığı" değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin siyasi krize dönüşen tartışmalı yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.

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