Katil Netanyahu’nun skandalları bitmiyor! İsrail ordusu ’Toplumsal huzursuzluk’ nedeniyle defalarca kez uyarmış

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bilgi edinme talebi kapsamında konuya ilişkin "Hatzlacha" adlı sivil toplum kuruluşuna açıklamada bulundu.

Buna göre İsrail ordusu istihbarat birimi, geçen sene Mart ve Temmuz ayları arasında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in düşmanlarının ülkedeki toplumsal huzursuzluğu nasıl gördüğü" konusunda 4 farklı uyarı mektubu gönderdi.