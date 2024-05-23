Siyonist bakan Gallant'tan insanlık dışı katliam açıklaması! Terör devleti İsrail durmak bilmiyor
Terör devleti İsrail'in katil Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Mayıs'tan bu yana kara saldırısının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini ve saldırının genişleyeceğini açıkladı.
Siyonist medyaya haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti.
Katil İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.
Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
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