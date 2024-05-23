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Siyonist bakan Gallant'tan insanlık dışı katliam açıklaması! Terör devleti İsrail durmak bilmiyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Siyonist bakan Gallant’tan insanlık dışı katliam açıklaması! Terör devleti İsrail durmak bilmiyor

Terör devleti İsrail'in katil Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Mayıs'tan bu yana kara saldırısının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini ve saldırının genişleyeceğini açıkladı.

Siyonist medyaya haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti.

SİYONİST BAKANDAN İNSANLIK DIŞI KATLİAM AÇIKLAMASI

Katil İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek Refah'ta başladığı kara saldırısını genişleteceklerini söyleyen Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek." dedi.

Katil İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Terör devleti İsrail'in Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

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