ABD'de fırtına ve hortum felaketi: 5 ölü, 35 yaralı
ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlar bölgede büyük hasar vermiş durumda. Iowa eyaletinde ise durum tam bir felaket. 5 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı fırtına ve hortumda yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü gibi yaralı sayısının artmasından endişelendiğini kaydedildi.
Iowa eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, özellikle eyaletin Greenfield kasabasında büyük yıkıma neden olan fırtına ve hortumlarla ilgili bilgi verildi.
YARALI SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞELİLER
Açıklamada, Greenfield kasabasında 4, Adams County bölgesinde 1 kişinin şiddetli hava olayları nedeniyle hayatını kaybettiği, en az 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, 2 bin 100 haneli kasabada hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
'EN ÖLÜMCÜL HAVA OLAYI'
Iowa'yı vuran hortumların "EF3" adı verilen kategoride olduğu ve bunun, bu yıl şimdiye kadar görülen "en ölümcül hava olayı" olduğu ifade edildi.
Basında, eyalette 21 Mayıs'ta 18 ayrı hortum olayı rapor edilirken, 2024'te ülke genelinde şu ana kadar 800'den fazla hortumun meydana geldiği ve şiddetli hava olayları nedeniyle toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
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