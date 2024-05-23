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Hindistan'ın güneyinde şiddetli yağış: 7 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Hindistan’ın güneyinde şiddetli yağış: 7 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji servisi, önümüzdeki 5 gün boyunca yapışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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