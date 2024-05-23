Filistin’i tanıyacağını açıklayan İspanya, İrlanda ve Norveç’i diğer Avrupa ülkeleri izleyebilir

İZLANDA, TANIYAN İLK BATI AVRUPA ÜLKESİ OLDU

Filistin her ne kadar Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkenin 143'ü tarafından tanınıyor olsa da Avrupa ülkeleri, bu konuya her zaman mesafeli durdu.

İzlanda, 2011'de, tarihi bir adım atarak Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.

Parlamentonun kararı büyük bir çoğunlukla kabul etmesi, ülkenin bu konudaki ortak duruşunu gözler önüne serdi.