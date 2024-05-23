İsrail’den Filistin’i tanıyan devletlere görüntülü ajitasyon! Esir alınan kadın askerlerin görüntülerini seyrettirdiler...

NE OLMUŞTU?

Büyükelçilerin söz konusu görüntüyü izlediğini gösteren fotoğraflar, İsrail Dışişleri Bakanlığınca basınla da paylaşıldı.

İspanya, Norveç ve İrlanda dün yaptıkları açıklamada, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.