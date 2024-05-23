İsrail'den Filistin'i tanıyan devletlere görüntülü ajitasyon! Esir alınan kadın askerlerin görüntülerini seyrettirdiler...
Katil İsrail yönetimi İspanya, Norveç ve İrlanda'yı Filistin'i tanıma kararından vazgeçirmek için ajitasyona başvurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı büyükelçileri çağırarak 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü seyrettirdi. İşte detaylar...
İSRAİL'DEN ACITASYON
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.
Bakanlıkta 3 ülkenin Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarınca Gazze Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntünün izletildiği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Büyükelçilerin söz konusu görüntüyü izlediğini gösteren fotoğraflar, İsrail Dışişleri Bakanlığınca basınla da paylaşıldı.
İspanya, Norveç ve İrlanda dün yaptıkları açıklamada, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor