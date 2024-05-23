23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'den Filistin'i tanıyan devletlere görüntülü ajitasyon! Esir alınan kadın askerlerin görüntülerini seyrettirdiler...

Giriş Tarihi: 23.05.2024
ABONE OL
İsrail’den Filistin’i tanıyan devletlere görüntülü ajitasyon! Esir alınan kadın askerlerin görüntülerini seyrettirdiler...

Katil İsrail yönetimi İspanya, Norveç ve İrlanda'yı Filistin'i tanıma kararından vazgeçirmek için ajitasyona başvurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı büyükelçileri çağırarak 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü seyrettirdi. İşte detaylar...

İsrail yönetimi, Filistin devletini tanıma kararı aldığını duyuran İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletti.

İSRAİL'DEN ACITASYON

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Bakanlıkta 3 ülkenin Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarınca Gazze Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntünün izletildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükelçilerin söz konusu görüntüyü izlediğini gösteren fotoğraflar, İsrail Dışişleri Bakanlığınca basınla da paylaşıldı.

İspanya, Norveç ve İrlanda dün yaptıkları açıklamada, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör