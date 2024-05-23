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BM'den korkutan açıklama: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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BM’den korkutan açıklama: Gazze’de bulaşıcı hastalıklar artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların arttığını duyurdu.

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