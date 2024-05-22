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Yemen'de Husilerle barış için 4 ilke belirlediler

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Yemen’de Husilerle barış için 4 ilke belirlediler

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerle barış için, aralarında "ulusal referanslara ve uluslararası kararlara bağlı kalmak ve barış sürecinin bölgesel ve uluslararası garantilerle korunmasının" da yer aldığı 4 ilke belirledi.

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