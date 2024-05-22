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Suudi Arabistan ile Japonya arasında ortaklık konseyi kuruldu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Suudi Arabistan ile Japonya arasında ortaklık konseyi kuruldu

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ortaklık konseyi kurulduğu bildirildi.

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