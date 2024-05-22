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Kassam Tugayları işgalci ordusuna nefes aldırmıyor! 5 İsrail tankını hedef aldıklar

Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Kassam Tugayları işgalci ordusuna nefes aldırmıyor! 5 İsrail tankını hedef aldıklar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 5 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

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