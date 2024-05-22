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İsrail'in Cenin'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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İsrail’in Cenin’deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8’e yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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