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UCM'nin Netanyahu'nun kararına Norveç'ten hamle! 'Tutuklayacağız'

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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UCM’nin Netanyahu’nun kararına Norveç’ten hamle! ’Tutuklayacağız’

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya yönelik tutuklama talebine Norveç'ten bir adım geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde terörist Netanyahu’yu tutuklayacağını duyurdu.

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

BİRÇOK ÜLKEDEN KARARA DESTEK

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti.

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