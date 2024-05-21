Alman bakan tek tek açıkladı: 2023'te PKK yandaşları Almanya'da Türkiye'ye yönelik yüzlerce siyasi suç işledi
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede işlenen siyasi saikli suçlara ilişkin yaptığı açıklamada 2022'de suç sayısının 58 bin 916 olduğunu, 2023'te bu suçların 60 bin 28'e yükseldiğini belirtti. 2023 Siyasi Saikli Suçlar Raporu'nda terör örgütü PKK'da yer aldı. Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'da Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçen yıl 356 siyasi saikli suç işledi.
Bakan Faeser, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "2023 Siyasi Saikli Suçlar Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.
2001'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE
Ülkede 2022'de işlenen siyasi saikli suç sayısının 58 bin 916 olduğunu hatırlatan Faeser, 2023'te bu suçların yaklaşık yüzde 2 artışla 60 bin 28'e yükseldiğini söyledi. Faeser, bu sayının, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı anlamına geldiğini ifade etti.
Almanya demokrasisi için en büyük tehdidin aşırı sağ olmaya devam ettiğini kaydeden Faeser, "Açık ve liberal toplumumuza karşı işlenen suçlarda yeni bir zirve görüyoruz. Aşırı sağcı suçlar hızla artmaya devam ediyor." dedi.
GAZZE'DEKİ SALDIRILARA ATIF
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'e atıfta bulunan Faeser, bu tarihten itibaren Almanya'da antisemit suçlarda da ciddi bir artış olduğunu belirtti. Faeser, devlet olarak şiddete müsamaha göstermeyeceklerini net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch de siyasi saikli suçların son 10 yılda neredeyse iki katına çıktığını ve artmaya devam ettiğini söyledi.
LİSTEDE PKK'DA YER ALDI: TÜRKİYE'YE KARŞI YÜZLERCE SUÇ
Münch, nüfusun bazı kesimlerinde radikalleşme eğilimleri olduğuna işaret ederek, "Demokrasimizi ve toplumsal barışımızı tehdit eden bu gelişmeyi çok ciddiye almalıyız. Bu nedenle federal ve eyalet polisi siyasi amaçlı suçlarla mücadeleye öncelik vermeye devam etmektedir." dedi.
Raporda, terör örgütü PKK yandaşlarının işlediği suçlar da yer aldı. Terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçen yıl 356 siyasi saikli suç işledi.
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