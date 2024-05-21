Alman bakan tek tek açıkladı: 2023’te PKK yandaşları Almanya’da Türkiye’ye yönelik yüzlerce siyasi suç işledi

Almanya demokrasisi için en büyük tehdidin aşırı sağ olmaya devam ettiğini kaydeden Faeser, "Açık ve liberal toplumumuza karşı işlenen suçlarda yeni bir zirve görüyoruz. Aşırı sağcı suçlar hızla artmaya devam ediyor." dedi.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARA ATIF

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'e atıfta bulunan Faeser, bu tarihten itibaren Almanya'da antisemit suçlarda da ciddi bir artış olduğunu belirtti. Faeser, devlet olarak şiddete müsamaha göstermeyeceklerini net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch de siyasi saikli suçların son 10 yılda neredeyse iki katına çıktığını ve artmaya devam ettiğini söyledi.