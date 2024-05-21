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İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırısında 6 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırısında 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

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