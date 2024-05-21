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Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Tokyo’nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

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