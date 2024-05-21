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Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Brezilya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 158’e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, 88 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

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