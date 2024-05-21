21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına taziyelerini iletti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör