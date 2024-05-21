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İsrail güçleri, Refah'ta düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İsrail güçleri, Refah’ta düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Kuveyt Hastanesi yakınını hedef aldığı saldırıda 3 ev tamamen yıkıldı.

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