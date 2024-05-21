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Pakistan meclisinde gergin anlar! İmran Han'ın parti sözcüsüne saldırdılar

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Pakistan meclisinde gergin anlar! İmran Han’ın parti sözcüsüne saldırdılar

Pakistan'da, tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Sözcüsü Rauf Hasan'ın bir program çıkışında saldırıya uğradığı öğrenildi. Hasan'ın saldırı nedeniyle yüzünün kanlar içinde kaldığı belirtildi. Saldırı sonrası PTI milletvekilleri protesto amacıyla senato oturumunu boykot etti.

Yerel kaynaklara göre Hasan, başkent İslamabad'da katıldığı programın çıkışında bir grubun hedefi oldu. Saldırıya ilişkin görüntülerde Hasan'ın yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

SENATO OTURUMUNDA BOYKOT

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekileri saldırıyı protesto etmek amacıyla Senato oturumunu boykot etti.

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