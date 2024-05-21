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Pakistan'da vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Pakistan’da vatandaşlara Evden çıkmayın uyarısı!

Pakistan'ı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısı yapılırken, aşırı sıcakların ay boyunca devam edeceği bildirildi.

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