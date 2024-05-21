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Güney Kore'den Kim Jong-un yasağı! TikTok'ta...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Güney Kore’den Kim Jong-un yasağı! TikTok’ta...

Güney Kore, Kuzey'in lideri Kim Jong-un'u "babacan" ve "muhteşem lider" olarak tanıtan TikTok'taki bir şarkı videosuna yasak getireceğini bildirdi.

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