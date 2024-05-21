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Nükleer gerilim artıyor! ABD'nin testine Rusya'dan jet hızında yanıt

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Nükleer gerilim artıyor! ABD’nin testine Rusya’dan jet hızında yanıt

ABD, dün Eylül 2021'den bu yana ilk kez nükleer patlamayla sonuçlanmayan bir “kritik eşik altı” nükleer test gerçekleştirdi. Rusya ise vakti geldiğinde taktik nükleer silahlarla tatbikat yapacağını duyurmuştu. Aradan 1 gün geçmeden Rusya Savunma Bakanlığı "Güney Askeri Bölgesi"nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin "Güney Askeri Bölgesi"nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığının önderliğinde Güney Askeri Bölgede stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın ilk aşaması başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında söz konusu bölgeye bağlı askeri birliklerin, "İskender" taktik füze sistemi için gerekli mühimmatları belirlenen noktaya ulaştırdığı ve kullanım için hazırlık yapacağı aktarıldı.

Tatbikatta hipersonik "Kinjal" füzeleri ile donanımlı uçakların da yer alacağı belirtilen açıklamada, "Tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya karşı tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla düzenlendiğine" dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçtiğimiz Salı günü Nevada çölündeki 'Kritik Eşik Altı Deneyler için Baş Yeraltı Laboratuvarı' (PULSE) tesisinde başarıyla sonuçlanan bir 'kritik eşik altı' nükleer test gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kritik eşik altı nükleer test, nükleer maddenin patlayıcılar yoluyla belirli bir seviyeye kadar sıkıştırılıp sıkıştırılamayacağını keşfetmek için yapılan bir testtir. Ancak sıkışan nükleer madde, zincirleme bir nükleer reaksiyonu tetikleyen kritik noktaya ulaşmaz, dolayısıyla nükleer patlama meydana gelmez.

Amerika Birleşik Devletleri 1992'den bu yana gerçek bir nükleer patlama testi gerçekleştirmedi. Ancak Obama döneminde dört, Trump döneminde üç ve Biden döneminde de Salı günü yapılan test dahil olmak üzere üç kritik eşik altı nükleer test gerçekleştirilmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Joe Biden hükümetinin "kritik altı deneylerin sıklığını arttırmayı planladığını" söylemişti.

KREMLİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kremlin tarafından, Pazartesi günü yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emrettiği taktik nükleer silahları içeren tatbikatların "vakti geldiğinde" yapılacağını ve bunun Rusya Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin bu ayın başlarında, Moskova'nın Fransa, İngiltere ve ABD'den geldiğini söylediği tehditlerin ardından ordusuna taktik nükleer silahların konuşlandırılması talimatı vermişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry PeskovKremlin sözcüsü Dmitry Peskov

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tatbikatlarla ilgili bir soru üzerine: "Bu savunma bakanlığının ilgileneceği bir durum. Başkomutan'dan gelen bir emir var ve bu emir vakti geldiğinde yerine getirilecektir" diyerek duruma açıklama getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei RyabkovRusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin nükleer denemelerini de "yakından takip ettiklerini" belirtmişti.

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