Nükleer gerilim artıyor! ABD’nin testine Rusya’dan jet hızında yanıt

NE OLMUŞTU?

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçtiğimiz Salı günü Nevada çölündeki 'Kritik Eşik Altı Deneyler için Baş Yeraltı Laboratuvarı' (PULSE) tesisinde başarıyla sonuçlanan bir 'kritik eşik altı' nükleer test gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kritik eşik altı nükleer test, nükleer maddenin patlayıcılar yoluyla belirli bir seviyeye kadar sıkıştırılıp sıkıştırılamayacağını keşfetmek için yapılan bir testtir. Ancak sıkışan nükleer madde, zincirleme bir nükleer reaksiyonu tetikleyen kritik noktaya ulaşmaz, dolayısıyla nükleer patlama meydana gelmez.