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DSÖ'den katil İsrail'e Gazze çağrısı! "İnsani yardım geçişine izin vermeye çağırıyoruz"

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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DSÖ’den katil İsrail’e Gazze çağrısı! İnsani yardım geçişine izin vermeye çağırıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze halkının açlıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde, İsrail'i ablukayı kaldırmaya ve insani yardım geçişine izin vermeye çağırıyoruz." dedi.

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