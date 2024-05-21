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Kolombiya'da düzenlenen bombalı saldırıda 2'si polis 6 kişi yaralandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kolombiya’da düzenlenen bombalı saldırıda 2’si polis 6 kişi yaralandı

Kolombiya'nın güneybatısında polislere yönelik bombalı saldırıda 2'si polis 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre, saldırı motosikletli kişilerce gerçekleştirildi.

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