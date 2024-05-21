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Kamerun'da ayrılıkçılar, Belo Belediye Başkanı Ankiambom ve 2 belediye çalışanını öldürdü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kamerun’da ayrılıkçılar, Belo Belediye Başkanı Ankiambom ve 2 belediye çalışanını öldürdü

Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar, Belo kasabası Belediye Başkanı Ngong Innocent Ankiambom’u ve 2 belediye çalışanını öldürdü.

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