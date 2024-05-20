İran’da cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli oldu: 28 Haziran’da sandığa gidiliyor

ADAYLARIN 3 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURMASI GEREK

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek. Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

REİSİ SONRASI SEÇİM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.