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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İsrail ordusu, Batı Şeria’daki baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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