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ABD baskısı ile İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanları iade edilecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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ABD baskısı ile İsrail’den geri adım: AP’nin ekipmanları iade edilecek

İşgalci İsrail Associated Press'in canlı yayın ekipmanlarına el koymuştu. Olayın ardından ekipmanların teslim edilmesi kararı alındı. İsrail basını ise bu karara ilişkin ABD'nin baskı yaptığı ve Netanyahu'nun bizzat talimat vererek ekipmanların teslim edilmesi sağlandığı belirtildi.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nde el koyduğu Associated Press'in canlı yayın ekipmanlarını iade edeceği bildirildi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X sosyal medya hesabından ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) ekipmanlarına el konulmasına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

İSRAİL BASINI 'ABD BASKISI' DEDİ

Karhi, AP'ye ait ekipmanların iade edilmesi talimatı verdiğini belirtti. Öte yandan İsrail basını ABD yönetiminin İsrail hükümetinden AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el konulması kararının geri alınmasını istediğini yazdı.

NETANYAHU BİZZAT TALİMAT VERDİ

ABD'den gelen baskı üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İletişim Bakanı Karhi'ye AP'nin ekipmanlarının iade edilmesi emrini verdiği aktarıldı.

CANLI YAYINDA AP'NİN EKİPMANLARINA EL KONULDU

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

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