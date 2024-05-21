İşgalci İsrail’in hedefi bu kez medya: AP haber ajansının ekipmanlarına el koydular

AP'DEN İSRAİL'E KINAMA

AP, Al Jazeera'nin kendisinden canlı yayını alan binlerce müşteriden biri olduğunu söyleyerek, İsrail'in hareketi kınadı. AP'nin Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Easton, "AP, İsrail hükümetinin Gazze'yi gösteren uzun süreli canlı yayınımızı kapatma ve AP ekipmanlarına el koyma eylemlerini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Kapatma, yayının içeriğinden ziyade İsrail hükümetinin ülkenin yeni medya yasasını kötüye kullanmasına dayanıyordu. İsrailli yetkilileri, ekipmanlarımızı iade etmeye ve canlı yayınımızı derhal yeniden başlatmaya çağırıyoruz, böylece bu önemli görsel gazeteciliği dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna sunmaya devam edebiliriz" dedi.